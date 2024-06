Sebastián Villa vuelve al fútbol argentino tras su condena por abuso sexual: ¿por qué puede jugar?

Bombazo: Independiente Rivadavia contratará a Sebastián Villa. El futbolista colombiano que se fue de Boca a mediados de 2023 tras una condena a 2 años y mes de prisión en suspenso por violencia de género contra su expareja Daniela Cortés, jugó una temporada en Beroe, de Bulgaria, donde convirtió 5 goles en 11 partidos.

Daniel Vila, presidente del club, fue quién confirmó el acuerdo: “Es un jugador de élite, eso está fuera de discusión, de esos elegidos para el fútbol. Tener la posibilidad de que juegue en Independiente Rivadavia es un mérito y un elogio. No me preocupa el qué dirán".

Vila se refirió a su situación en la Justicia: “Está cumpliendo la condena y el fallo de la Justicia. Está derecho y eso habla bien de él. Todos cometemos errores en la vida, algunos más graves y otros menos graves. Uno siempre tiene que tener una oportunidad en la vida”.

Y remató: "Sebastián Villa es una persona humilde y respetuosa. Puede haber tenido un momento de debilidad o vaya a saber qué le habrá pasado, pero está derecho y cumpliendo lo que la Justicia marcó. No vale la pena el doble castigo, no es justo el castigo de la Justicia y el castigo social. Todos tenemos la posibilidad de redención cumpliendo la condena y de poder trabajar”.

Cuál es su situación judicial

El 2 de junio del 2023, Villa recibió la pena dos años y un mes de prisión en suspenso por los hechos de violencia contra su expareja Daniela Cortés que cometió en abril de 2020 en una vivienda de un barrio privado de la localidad bonaerense de Canning.

La sentencia, por el delito de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas, resultó excarcelable y el acusado pudo mantenerse libre bajo el cumplimiento de ciertas normas. Boca rompió el contrato que tenía con él pero hacia fin de ese mes, el futbolista intimó al Xeneize para que lo reincorpore. Pero no prosperó y se fue a jugar a Bulgaria.

Allí jugó en Beroe, donde hizo cinco goles en once partidos. Pero además, Villa regresa en un momento en el que espera afrontar un segundo juicio, en este caso por el abuso sexual a otra exnovia, Tamara Doldán, en junio del 2021, también en un country de Canning.

El sugestivo posteo de Sebastián Villa

El acuerdo que lo salvaría

Un acuerdo económico de reparación con la víctima, que fue presentado en la Justicia por parte del abogado de Tamara, el doctor Roberto Castillo. Eso dejó en suspenso el debate que iba a comenzar el 1 de abril pasado por el que el jugador podría recibir entre 56 y 15 años de condena por un abuso sexual con acceso carnal.

Además de anunciar una "reparación integral del daño", el letrado pidió la anulación del juicio debido a que la denunciante no estaba a dispuesta a seguir con la causa ni declarar ante el tribunal.



La jueza interviniente, Lidia Moro, y el fiscal Marcelo Carrión desestimaron el planteo, al considerar que más allá del pacto, estaban ante un hecho grave que se debía esclarecer y que ya había tomado trascendencia pública.



El querellante recusó a la magistrada, y ahora será la Cámara de Lomas de Zamora la que resuelva el punto y la cuestión de fondo. ¿Si habrá juicio? Difícil si la víctima no quiere participar ni a declarar, lo que resulta fundamental para las investigaciones de abuso.



Así, Villa podrá jugar al fútbol, siempre y cuando no incumpla los requisitos impuestos y vigentes; y que no cometa nuevos delitos.