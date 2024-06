Apareció Ricardo Centurión. Está bien y en su casa. En los últimos días, el presidente de Vélez, Fabián Berlanga, había advertido en una entrevista con Radio La Red que el futbolista estaba desaparecido desde hacía más de diez días.

“No sabemos nada de él”, había denunciado Berlanga, tras admitir que el futbolista de 31 años no atendía el teléfono y que estaban "intentando ubicarlo por Google Maps”.

Centurión, que había regresado a Vélez en diciembre de 2023 tras su paso por Barracas -jugó su último partido el 16 de abril del año pasado- tiene contrato con Liniers hasta diciembre de 2024. “Me cansé de la vida, no me banco ni yo”, dijo Centu hace unos años y encendió la alarma no solo en el mundo del fútbol.

Este jueves apareció y está bien. “Esta situación se puso difícil. Nosotros pusimos todo a disposición, especialistas en el tema, y logramos tenerlo bien, que esté trabajando con el entorno. Ricky es un pibe bárbaro, pero tiene este problema. A veces no se le encuentra la vuelta para poder solucionarlo”, advirtió el presidente del Fortín.

“Estoy muy triste”, dijo Gustavo Quinteros

El entrenador de Vélez habló sobre el tema ante la prensa: "A Centurión lo estamos ayudando, dándole todo lo que está a nuestro alcance para que pueda recuperarse y estar bien. Él está en eso, entrenando y tratando de volver a ser un jugador profesional como lo fue siempre, ojalá que lo podamos lograr".