Argentina le ganó 1 a 0 a Ecuador en el primer amistoso de los dos que jugará la Selección antes del comienzo de la Copa América de Estados Unidos. El gol lo hizo Ángel Di María los 39 minutos del primer tiempo tras una gran asistencia de Cuti Romero.

Cuando terminó el partido, a Angelito le preguntaron por el pase que le dio el defensor cordobés y su respuesta fue sincera y divertida: "Nunca pensé que me la iba a dar porque el enganche que metió fue terrible, la verdad que contento por el gol. Creo que hicimos un gran partido y merecimos la victoria".

Cuti: “Lo escuché que me pegó el grito”

En tanto, a Lionel Scaloni le preguntaron por lo mismo en la conferencia de prensa posterior al encuentro. El DT respondió esto: “Hay veces en la que le decimos que no vaya al Cuti pero él va igual. Ese es caso creo que sacó su gen, que lo tenía de cuando estaba en el Atalanta, que agarraba y hacía esas cabalgadas y retiene eso”.





Y remató: "El Cuti es, y la mayoría lo tiene, ese potrero que hay veces que no lo podes contar y es este caso nos da sus frutos en un montón de ocasiones. Cuti decidió ir y no solo decidió ir sino que Rodrigo (De Paul) se la da como si fuera un 9, es una sensación de confianza, eso es lo que se transmite. Nosotros bajo ningún contexto se la queremos cortar, lógicamente que hay momentos del partido donde se tendría que controlar pero por esta jugada no le puedo decir mucho".

El resto de sus compañeros usó las redes

El Cuti hizo un posteo en su Instagram con varias fotos del partido y la publicación se llenó de comentarios de sus compañeros de Selección. "Jugate algo, amigo", le escribió mandó Nahuel Molina. ."Me volvés loco", le comentó Lisandro Martínez. "Cristian, me gustaría decirte que sos muy completo", postó Rodrigo De Paul y le sumó un emoji con ojos de corazones. "Mi central", escribió Dibu Martínez. Y por último, un "Cómo jugás, Cristian", de Leo Paredes; y "el asistidor", de Giovani Lo Celso.

El resumen del partido

Argentina volverá a jugar el próximo viernes frente a Guatemala, último juego antes del debut contra a Canadá, el 20 de junio por el Grupo A de la Copa América.