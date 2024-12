Desde la creación del registro especial de prestadoras de salud para los contribuyentes del Monotributo, implementado por el decreto 955, se han inscrito un total de 19 entidades.

Además, el pasado 1° de diciembre se estableció el Registro Nacional de Agentes del Seguro (RNAS), donde ya figuran más de 300 prestadores de salud, incluyendo obras sociales y las principales empresas de medicina prepaga del país.

Cómo es el listado actualizado de las obras sociales para monotributistas de ARCA

A partir de diciembre, las personas que se adhieran al régimen del monotributo y realicen aportes a la seguridad social deberán elegir, dentro del registro especial establecido por el decreto 955, la obra social a la que derivarán sus aportes.

Este nuevo registro, que opera bajo la Superintendencia de Servicios de Salud dirigida por Gabriel Oriolo, no afectará a los monotributistas que ya forman parte del sistema. Para ellos, no habrá cambios en su cobertura actual, incluso si su obra social no figura en el nuevo listado.

Las obras sociales inscritas en el registro especial para nuevos monotributistas incluyen:

Obra Social Asociación Mutual de los Obreros Católicos Padre Federico Grote

Obra Social Programas Médicos Sociedad Argentina de Consultoría Mutual

Obra Social de Operadores Cinematográficos

Obra Social del Personal de Distribuidoras Cinematográficas de la RA

Obra Social para el Personal de la Industria Forestal de Santiago del Estero

Obra Social de Maquinistas de Teatro y Televisión

Obra Social de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires

Obra Social de Capataces Estibadores Portuarios

Obra Social del Personal de Prensa de Mar del Plata

Obra Social de Empleados de Prensa de Córdoba

Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina

Obra Social del Personal de la Industria del Vidrio

Obra Social de Trabajadores de Perkins Argentina SAIC

Obra Social de Obreros y Empleados Tintoreros, Sombrereros y Lavaderos de la República Argentina

Obra Social de Farmacéuticos y Bioquímicos

Obra Social para el Personal de Dirección de la Industria Maderera

Obra Social de Empresarios, Profesionales y Monotributistas

Obra Social Mutualidad Industrial Textil Argentina

Obra Social Asociación de Servicios Sociales para Empresarios y Personal de Dirección de Empresas del Comercio, Servicios, Producción, Industria y Civil .

Este listado define las opciones disponibles exclusivamente para quienes comiencen a operar como monotributistas a partir de la fecha establecida.