La gestión de Javier Milei implementó cambios significativos en el sistema tributario, sustituyendo a la AFIP por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Este nuevo organismo introdujo modificaciones importantes en la normativa sobre transferencias bancarias, que requieren atención por parte de los contribuyentes.

La nueva regulación tiene como objetivo reforzar la supervisión de las transacciones financieras y las declaraciones de ingresos. Sin embargo, su aplicación podría implicar la imposición de sanciones, gravámenes adicionales y retenciones en algunos casos.

Cómo evitar que ARCA cobre un impuesto extra en tus transferencias

A partir de diciembre, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá la facultad de retener un porcentaje de las transferencias recibidas por los usuarios que no cumplan ciertos requisitos. Este porcentaje podría llegar hasta el 5% por transacción, superando ampliamente el promedio habitual, que ronda el 1,5%. Las retenciones aplicarán a quienes no estén registrados bajo un régimen de ARCA o no hayan presentado su declaración de ingresos en los plazos establecidos.

La ex AFIP recomienda a los usuarios consultar con especialistas fiscales para verificar su estado tributario y regularizar su inscripción en el sistema, lo cual evitará que las transferencias sean clasificadas como irregulares, reduciendo el riesgo de retenciones injustificadas.

Además, el organismo sugiere notificar al banco con antelación cuando la transferencia no tenga fines comerciales, permitiendo que las instituciones financieras gestionen adecuadamente la operación y minimicen posibles sanciones.

En el caso de transferencias entre cuentas propias, ARCA destaca la importancia de confirmar que ambas cuentas estén a nombre del mismo titular para evitar errores en el sistema. También ha establecido montos máximos para clasificar los movimientos como sospechosos, por lo que es esencial que las operaciones sean coherentes con el perfil financiero del usuario y cuenten con la documentación de respaldo necesaria para justificar los fondos en caso de inconvenientes.

La entidad, que recientemente perdió a su titular, enfatiza que el cumplimiento de estas medidas es clave para mantener un flujo financiero sin complicaciones. Actuar con transparencia y precaución puede ayudar a evitar conflictos y garantizar una relación correcta con el sistema tributario.