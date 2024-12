Marcelo Longobardi lamentó el alejamiento de Florencia Misrahi del ARCA, ex AFIP, y puso en duda los argumentos del Gobierno para desplazar “de manera brutal a alguien tan prestigioso”.

Y es que los argumentos son realmente ridículos: el primero es que ella decidió no bajarse el sueldo y el segundo, pero no menos ridículo, es que intentó gravar la actividad de los influencers y youtubers, aunque no pudieron explicar por qué esas actividades deberían esta exentas de impuestos.

Longobardi aseguró que el verdadero motivo del alejamiento de Misrahi es que el ente está siendo tomado por los servicios de inteligencia. De hecho según el periodista Florencia Misrahi se negó a firmar los nombramientos de dos nuevos directivos, que estarían vinculados con los servicios de inteligencia, y esa habría sido la verdadera razón de su abrupto alejamiento.