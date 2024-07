El tema de los viajes que hace Javier Milei a título personal y para recibir premios falopa o reunirse con líderes de la oposición de diferentes países está en boca de todos ya que parece que no hay plata para cosas importante pero si para el mandatario esté el mayor tiempo posible fuera del país.

Esta vez Milei va a volver a viajar, irá a Brasil pero no se verá con Lula sino con el ex presidente Jair Bolsonaro. Claramente no es una visita oficial, Milei incluso se bajó de la cumbre del Mercosur, a la que sí le correspondía ir por ser Presidente, porque no tiene el coraje de cruzarse con Lula, a quien le debe una disculpa.

Pero una vez más Manuel Adorni no pudo o no quiso hacer su trabajo y con algunas evasivas terminó sin contestar quién financiará el viaje, dejando en claro que lo pagaremos todos los argentinos.