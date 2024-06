La pregunta fue puntual y directa: Cómo se explica el recorte de más del 50% de los programas de lucha contra la trata y si ese recorte no pudo haber facilitado este tipo de delitos.

Manuel Adorni claramente no sabía dónde meterse y contestó como pudo que: "Todo recorte que se hace es porque no afecta al desenvolvimiento, no tiene nada que ver con la lucha contra la trata".

Y cuando se quiso ir por las nubes diciendo que no iba a opinar sobre la investigación y hasta contó que tiene un hijo de la misma edad que Loan recibió algo a lo que no está acostumbrado: una repregunta.

La periodista dijo que no entendía cómo el recorte podía no afectar a la lucha contra la trata, la pregunta que todos querían hacer. Adorni se volvió a ir por las nubes y trató de embarrar la cancha ante la falta de respuesta concreta.