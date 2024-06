Vanina Biasi acaba de jurar como Diputada en lugar de Myriam Bregman cumpliendo con una tradición del FIT. En una entrevista le preguntaron su opinión sobre el vocero presidencial Manuel Adorni y ella consideró que era un “entregador cipayo de nuestra Nación”.

Claramente lo de Biasi es una opinión fundada en las declaraciones del vocero y sus festejos cada vez que se cierra una empresa del Estado y cientos de personas se quedan sin trabajo pero a Adorni no sólo pareció no gustarle sino que en lugar de ignorarla, reaccionó. Demostrando que Biasi no estaba tan equivocada.

Pero además la reacción de Manuel Adorni no fue contra la Diputada sino que tildo de “nefasta” a toda la izquierda argentina, lo que generó la reacción de las redes.