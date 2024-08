Publicaron, en excelente calidad, uno de los shows de Los Redondos en Uruguay

El capítulo de Patricio Rey y Sus Redonditos de Ricota en Uruguay sigue dando qué hablar. Hace unos años hablamos con Sergio Dawi, saxofonista, sobre el aniversario de la presentación de Momo Sampler -último disco de la banda- en el estadio Centenario de Montevideo.

Este martes, el canal de You Tube El ghetto de los pibes, sacudió el mundo de Patricio Rey al publicar el show completo del Palacio Peñarol, del 22 de julio de 1989. Tal le confió un coleccionista al cronista “ese show lo teníamos, pero no en tan buena calidad”. Es decir, estaba en las redes pero con un sonido de muy baja calidad.



Y basta con poner play para certificar de lo que se está hablando: un sonido claro y arrollador, de unos Redondos que por entonces solo contaban con tres discos editados -Gulp!, Oktubre y Un Baion para el Ojo Idiota-. Bang Bang Estás liquidado se presentaría ese mismo año en diciembre en Obras y PR llenaría el templo del rock nueve veces en 1990.

Listado de temas:



Fueron 19 canciones en una una hora y quince minutos de show, en el que se destacan las ganas del Indio para que el público “mueve el culito”, y se “divierta”. Al promediar el show, Solari agradece a la banda "Niquel, que prestó todos sus instrumentos porque los nuestros quedaron en el río". También es de destacar lo que dice antes de hacer Ji ji ji, que por entonces no cerraba los shows ni era una canción obligada: “Si alguien conoce esta canción nos ayuda”.



1 Divina TV Führer

2 Nene-Nena

3 Roto y Mal parado

4 Aquella solitaria vaca cubana

5 Música para pastillas

6 Ella debe estar tan linda

7 Ji ji ji

8 La Bestia Pop

9 Vamos las bandas

10 Barbazul versus el amor letal

11 Yo no me caí del cielo

12 Maldición va a ser un día hermoso

13 Blues del noticiero

14 Masacre en el puticlub

15 Nadie es perfecto

16 Criminal Mambo

17 Ya nadie va a escuchar tu remera

18 Todo preso es político

19 Vencedores Vencidos



De esa noche, tras este recital, es la genial anécdota de la vez que a los integrantes de Los Redondos no los dejaron entrar a un recital de la banda uruguaya La Tabaré.

El capítulo Laskina Bar

El autor de esta nota, también guionista de Una Obra Redonda -homenaje multiartístico a Patricio Rey- habló con el promotor del recital del Palacio Peñarol. Se trata del 'Ajo' Nuñez, que habla de “fracaso” cuando recuerda el recital en el gimnasio del Manya “porque esperábamos tres mil personas, vendimos 700 y se colaron no sé cuántos”.

Y cuenta cómo surgió la posibilidad del show de la noche siguiente en su bar, Laskina Bar: “La Negra Poli sabía que tenía un bar y me ofreció que Los Redondos tocaran la noche siguiente en mi bar para recuperar algo de plata… Estuvo buenísimo, pero ja ja ja vinieron sesenta tipos”.

Hace tres años, el Indio Solari subió el show en Laskina Bar. de diciembre de 1989, porque Los Redondos volverían al paisito tras el fracaso del Palacio Peñarol, para actuar en el teatro del Verano, de dónde salieron varios temas que luego fueron incluidos en el ‘Pirata Oficial’, Redondos en Directo.

Es notable el mundo aún por descubrir que dejaron Los Redondos a sus seguidores, a la música, y a la cultura rock de este y del otro lado del río de la Plata.