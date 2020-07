En Independiente está todo mal. El club que conducen los Moyano está en el peor momento de su gestión: endeudado a más no poder, mal en el lado deportivo y peor aún la relación entre dirigentes y el plantel.

Silvio Romero, capitán y goleador del equipo, rompió el silencio este martes y le pegó duro a la dirigencia por su forma de conducir y gestionar.

“Con el club hay una relación desgastada. Yo no sé donde voy a estar mejor que acá. Soy capitán y querido por la gente de un club grande. Yo no me quiero ir, pero no me quiero quedar en un lugar donde cada 4 o 5 meses tengo que mandar una carta documento. Nunca me cumplieron el contrato. Tuve deudas de más de un año. Lo digo porque lo hablé frontalmente”, aseguró el delantero.

Así las cosas, el cordobés podría no continuar en el club. "No descarto seguir en el fútbol argentino", manifestó al respecto. Claro, sabe que en el horizonte asoma otro grande como River.

"Hoy no estoy en condiciones de descartar nada, no te puedo decir que preferiría tal o cual cosa, estoy dispuesto a conversar con los que haya que conversar siempre y cuando mantengamos el respeto por Independiente, no es mi intención que esto tenga este desenlace, pero no podemos tapar el sol con la mano. ¿Si Gallardo me llama? Lo escucharía, como a todos", tiró Romero, que sabe que en los últimos años fue solicitado por el 'Muñeco'.