"Me están preguntando cuánto gana un playero, así que si querés saberlo hoy es el día que te lo voy a responder", comenzó Daiana, la joven que subió el video a su cuenta de TikTok y no imaginaba la repercusión que podría tener. “El básico de un playero hoy en día es de $700.000, más la propina, aunque yo no la cuento, porque hay días que te llevás propina y días que no”.

Las reacciones no se hicieron esperar, desde los que consideran que no es un gran sueldo hasta los que se quejan porque cobran menos en trabajos que requieren mayor responsabilidad, como si fuera culpa de ella.