Ante la oferta que llegaría próximamente a las oficinas del Monumental, de unos 8 millones de dólares por Juan Fernando Quintero, el 'mundo River' está convulsionado.

Ante dicho escenario, en '90 Minutos' debatieron y Oscar Ruggeri dio su contundente opinión. El 'Cabezón' no dudó sobre la decisión que tendría que tomar el club de Núñez.

"Si River se queda con los ocho palos, me voy en el avión con él, atado para que no se arrepienta, lo bajo allá, lo hago firmar y me vuelvo", disparó el exdefensor sobre qué haría en lugar de D'Onofrio.

Ruggeri puso lo económico por encima de todo y aseguró que River necesita el dinero (aunque no sea el pretendido) en estos tiempos donde la pandemia dejó una crisis.

También se puso en el lugar del futbolista y dijo que para ser suplente acá, no duda en irse a ganar millones allá.