Ariel Holan, exentrenador de Independiente que actualmente dirige a Universidad Católica de Chile, habló de su salida del Rojo y realizó fuertes declaraciones sobre Mauricio Macri, expresidente de la Argentina, y Hugo Moyano, titular del conjunto de Avellaneda.

"Macri quería meter preso a Moyano y lo hacía a través de Independiente", aseguró en una charla por Zoom para el club Sagab Hockey.

"En 2018 y 2019, ese año y medio tuve una muy buena remuneración, pero hubo una serie de cuestiones que involucraron a la política argentina y yo estuve en una situación muy incómoda. Macri quería meter preso a Moyano y lo hacía a través de Independiente. Por eso tuve las cinco apretadas de la barra y todo lo que pasó. Se vio reflejado en lo judicial con los allanamientos al club y en la cancha con los arbitrajes", se explayó Holan.

"Lo único que me molestó hasta ahora y que lo analizo muy bien porque le di muchas vueltas para no salir de quicio, es cuando pusieron en duda mi honestidad en relación a Independiente, que es mi vida. El primer año lo trabajé prácticamente gratis para lo que es el sueldo de Primera División de Independiente. Cobraba lo mismo que en Defensa y Justicia, pero no reprochaba nada porque me daban la oportunidad, yo venía del hockey", agregó en otro tamo de la conversación.