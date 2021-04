Gabriel Deck cumplió su sueño: debutó oficialmente en la NBA en la noche del jueves, en la derrota de su equipo Oklahoma City Thunder ante New Orleans Pelicans por 109 a 96.

El 'Tortuga', de 26 años ingresó en el primer cuarto y le ordenaron defender a Zion Williamson, la figura rival. Y no se achicó, le convirtió dos puntos en la cara, y enseguida asistió a un compañero con una faja de lujo.

From Colonia Dora, Argentina 🇦🇷



To Oklahoma City ⚡️



Welcome @Gabriel_Deck! pic.twitter.com/tL7B2V0PM9