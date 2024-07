El presidente de Rosario Central reveló el motivo por el que Di María no quiso volver al país

Ángel Di María jugó su último partido en la Selección Argentina y todo fue emoción. Pero además, Angelito confirmó que seguirá jugando en Benfica de Portugal y con la noticia se acabó el sueño de Rosario Central de repatriarlo.

Gonzalo Belloso, presidente del Canalla, explicó en una entrevista con Rosario2 por qué se frustró su regreso a Central: "No siente las garantías para estar. Son cuestiones personales. Una familia que no sentirá las fuerzas para quedarse en la ciudad. No podemos opinar de algo que es muy personal. Sí informo la situación. No va a volver a Central este año".

La familia de Fideo sufrió en el último año varios hechos de violencia, entre ellos la vandalización de un mural en el club donde se formó. Belloso agregó: "A lo largo del último año, creció mucho la idea de que él venía. Fuimos haciendo muchas cosas en conjunto. El club todos los días crece un poquito. Creíamos y creemos que estábamos en un gran momento para recibirlo, con un plantel afianzado, con muchos refuerzos, un técnico de la casa y una estructura sólida del club. Era el mejor momento para que pudiese venir".

Y confió que el propio Di María les comunicó su decisión de seguir jugando en Europa: "Él nos informó luego de las amenazas que empezó a poner en duda la posibilidad de venir, que no se sentía seguro y que iba a tomar una decisión finalizando la Copa América. El sábado a la tarde nos comunicamos con él, me dijo la decisión, que no sentía las garantías de seguridad para él y su familia. Ante eso, no puedo abrir un juicio de valor, son cuestiones personales".

Y remató: "Es un caso cerrado. Lo hago oficial porque él me lo hizo oficial el sábado. De todo lo que se dijo en este último tiempo, hay poquísimo que sea cierto. Nunca hablamos de duración de contrato. Nunca pidió jugar cuatro meses, dos meses o dos años. Simplemente estuvo evaluando si retornaba o no, si lograba sentirse seguro con la familia".

Su rechazo al homenaje de Rosario Central

El último fin de semana, el club homenajeó a Gio Lo Celso, y si Ángel no estuvo en Rosario tiene una explicación. "El mismo domingo, cuando Argentina salió campeón, nos pusimos en contacto con Gio, con quien tenemos excelente relación. Le dijimos que queríamos hacerle un homenaje en el estadio y que queríamos que todos los chicos, sobre todo los más jóvenes, lo puedan ver. Por supuesto, que también incluía a Angelito este homenaje. Invitamos a los dos", dijo Belloso.

Y aclaró: “Angelito no estaba en la ciudad, estaba en Córdoba (concurrió al casamiento de Paulo Dybala). Nos dijo que no podía. Gio pidió que sea en el vestuario por una cuestión de perfil bajo, no quiso que sea en el centro de la cancha. Fue en un lugar privado dentro del túnel”.