Desde Madrid tras dejar el Real, Gabriel Deck arribó a Estados Unidos, donde fue recibido por el asistente del General Manager, Rob Henningan, de Oklahoma City.

El ex San Lorenzo y Quimsa de Santiago del Estero realizará la cuarentena protocolar en un hotel de la ciudad norteamericana. Este jueves, siguió el partido de sus compañeros por TV; fue derrota ajustada en Indiana por 122 a 116.

En el calendario del Thunder aparecen tres juegos: hoy viernes ante Washington; y dos de visitante, lunes versus Philadelphia y martes en Boston.

El debut de Deck podría suceder en el regreso del equipo a la ciudad para disputar cuatro partidos seguidos como locales en Oklahoma:



.Jueves vs Pelicans

.Sábado vs Pacers

.Lunes vs Suns

.Miércoles vs King



Los días de cuarentena con testeos diarios que debe cumplir el santiagueño son a priori siete. Nos jugamos a que el sábado ante Indiana, Gabriel Deck se convierta en el 13° argentino en debutar en la NBA.