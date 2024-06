Lionel Messi cumple 37 años este lunes 24 de junio, y otra vez lo festeja concentrado con la Selección Argentina, esta vez en plena Copa América. Entre tantos saludos, Leo es tendencia además porque se publicó la entrevista que le concedió a Juan Pablo Varsky.

Allí, Messi confesó cuándo se dio cuenta de chico que era un crack y dejó una revelación: el consejo que le dio Martín Demichelis en 2014, cuando compartieron plantel en la Selección que terminó subcampeona del mundo en el Mundial de Brasil.

“En 2014, sentía que tenía que hacer un cambio, que no me sentía bien y que podía sacarle mucho más rendimiento a mi físico y Martín Demichelis me hizo conocer a un doctor al que fui varios años y aprendí mucho con él”, contó el capitán de todos y todas.

El cuestionado entrenador de River debutó con la Celeste y blanca en 2005, mismo año que Leo, jugó tres Eliminatorias Sudamericanas, los Mundiales de 2010 y 2014, y la Copa América 2015.

Sí, alguna vez Demichelis tuvo pasta de líder.