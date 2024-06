Lionel Messi está de cumpleaños número 37 en plena Copa América y lo celebra en la concentración de la Selección Argentina. Entre tantos saludos en las redes, de la AFA, la FIFA, Barcelona y Newell's, se destaca la publicación de una nueva entrevista.

Este lunes, Juan Pablo Varsky publicó la entrevista que le hizo en la previa de la Copa América para Clank!, su podcast. Allí, Leo habló de muchas cosas pero sorprendió una confesión: cuándo se dio cuenta que era un crack.

“Siempre era diferente, por lo que dicen, y la gente me iba a ver. Yo no me daba cuenta, fui entendiendo eso cuando fui creciendo, siendo mas grande. Pero el darme cuenta yo no sé en qué momento lo hice, pero tengo claro que nací así porque Dios me eligió a mí y fue un don el que Dios me dio. Después intenté aprovecharlo e hice lo posible para sacarle todo el jugó pero la verdad que, si bien hice muchas cosas, no hice nada para ser el jugador que ya de chiquito era“, reveló Messi.

Leo niño, su formación natural como jugador, el aprendizaje de las derrotas, quién le enseñó más de táctica, entre muchas respuestas. ¡Feliz cumpleaños capitán!

La entrevista completa