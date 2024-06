"En River tiene que haber explicaciones“, lanzó Mariano Closs y silenció a todos en ESPN. Los columnistas de su programa escuchar atentos el editorial con el que abrió su programa F12, al referirse en duros términos a la dura e histórica derrota de River frente a Deportivo Riestra, por la fecha 5 de la Liga Profesional.

"Hay una cuestión de paciencia que no sé si la gente de River…. decí que viene un parate, pero inmediatamente viene una situación compleja que es Talleres“, dijo Closs al referirse sin nombrar a los cuestionamientos que recibió Demichelis y el equipo este año: las eliminaciones con Boca por la Copa de la Liga, y ante Temperley por Copa Argentina.

Más frases de Closs

“River no le encontró nunca la vuelta al partido. Mientras yo veía el partido sale Barco, sale Colidio, sale Enzo Díaz, no estaban los que a veces juegan, es cierto, pero los nombres propios de River me parece que tienen mucha diferencia y sin embargo ganó Riestra“.

“Yo soy una persona que aboga para que los técnicos tengan ciclos largos y no que sean bomberos de cinco minutos o de cinco partidos, pero repito… ¿que pasó con San Lorenzo?, donde el equipo no respondía o necesitaba una modificación, eso tarde o temprano llega. Algunos duran ocho años como Gallardo y otros duran cinco meses. La pregunta es: ¿el técnico tiene que seguir o no tiene que seguir? O son los jugadores que son obtusos“.

“En River tiene que haber una explicación, se les viene una brava como es Talleres"