Este miércoles Boca enfrenta el primer partido de los playoffs de la Copa Sudamericana ante Independiente del Valle en Ecuador sin sus refuerzos tras el garrafal error de su dirigencia de inscribir a los futbolistas fuera de horario.

Y Cherquis Bialo opinó del tema con vehemencia. “Qué me venís con el reloj, metételo en el orto”, gritó en nota con Tomás Rebord en Blender. Y se preguntó: "¿Vas a dejar a Boca sin intervenir competir siendo el presidente de la AFA? Boca te está dando cinco jugadores para la Selección que va a los Juegos Olímpicos y vos no intervenís (ante Conmebol)?".



“La lista de Boca va como llegó”, gritó Cherquis haciendo una imitación de lo que debería haber hecho Chiqui Tapia. "Tuvieron errores (por la dirigencia xeneize), ni hablar, yo no hubiera esperado tanto, se la comieron sí, pero lo tengo que salvar a mi equipo", aseguró.



Y remató, notable: “¿Cómo voy a liderar sin defender a los míos?”.