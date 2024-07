Ángel Di María le puso fin a su etapa en la Selección Argentina con la conquista de otra Copa América. Y todo lo que gira en torno a Fideo es emocionante: el encuentro con su familia para festejar el título apenas terminó la final ante Colombia, el video de Conmebol por su despedida, la imagen del lunes por la noche bajando con la Copa en Ezeiza.

Bueno, siguen las emociones porque Mía Belén -de 11 años-, la mayor de la familia, publicó en la cuenta de Instagram de Angelito una tierna carta para su papá:

"Querido papi, Sé que muchos nunca quisieron que llegue este día, pero hoy llegó. Una carrera que duró más de 16 años ha llegado a su fin. Estoy segura que hasta los que más te criticaron nunca quisieron que te vayas de la selección. Fueron muchas las críticas, pero siempre seguiste dándote la cabeza contra la pared, y después de tanto esfuerzo, se rompió.

Pasaste por 6 clubes y fueron muchos los años que sufriste, por distintas razones, pero al fin este siempre da recompensas. Obtuviste tu mayor metal: la copa del mundo, y muchos títulos más. 34 títulos!!! Sin duda hiciste un paso enorme en la Selección! Como también en otros clubes y países: Wembley, Maracaná, Qatar.

Tres lugares que quedaran marcados por siempre, pero con tu marca. Entre lágrimas y dolor, te despedimos con un amor y un cariño enorme. ¿Qué más se puede decir de un hombre que ha vivido su vida por una camiseta? Ser el más criticado, el más odiado y querido a la vez.

Sé que para muchos no serás el héroe o mucho menos un dios en la Selección, pero en mi casa y en mi vida serás el más grande jugador y mejor persona. Espero que tus próximos días disfrutes de tu familia y tus momentos y siempre sepas que en estas canchas que se van a extrañar tus goles, tus llantos, tus locuras.

Estoy segura que tu carrera va a marcar algo muuuuy importante en algún futuro. Hoy termina una etapa de la Selección, pero no te voy a recordar como un jugador, sino como un héroe que tuvo la oportunidad de haberlos logrado, ganando la copa del mundo y más.



Doy gracias a la vida por haberte puesto en ese momento en el que te necesité. Sé que vas a ser recordado por los años, eso no lo dudes! Fuiste y serás el mejor y más grande jugador de mundo para mí. Te voy a esperar siempre apoyando a todos lados para siempre alentar por estos colores. Te admiro mucho más, no me alcanzarán las palabras para describir lo orgullosa que estoy de vos. Te amo. Mía".