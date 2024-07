El Kun Agüero lanzó en los últimos días esta crítica para la actual conducción de Independiente. “Te da bronca. No tienen ducha... No puede ser. Benja (su hijo de 14 años) piensa que por ahí esto es algo nuevo... Y le digo: 'mirá que es normal, eh...'”, soltó Sergio en un vivo de Stream en el que nombró a su hijo, que juega en la novena división del club.

Y completó: “Cuando yo estaba en las Inferiores había una ducha, teníamos que esperar, a veces no salía el agua... Hace 25 años pasaba eso. Me están pidiendo camperas porque los chicos se cagan de frío. No hay camperas, no hay nada... Después el chico por ahí se quiere ir a la mierda del club, a ver si en otro club lo tratan mejor”.

Y el Rojo publicó este video en sus redes sociales oficiales. Inevitable no tomarlo como respuesta a la crítica de Sergio. “

DATO: Cabe destacar que son pocos los clubes que disponen de camperas y térmicas para sus juveniles. En la mayoría de los clubes, camperas y térmicas deben ser adquiridas por los chicos.