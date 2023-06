Las fotos que aportó la pareja de Lautaro Acosta tras volver a denunciarlo por violencia de género

“Por favor, pido Justicia”, publicó en su Instagram Ludmila Isabellla, la pareja de Lautaro Acosta, que volvió a denunciar al jugador de Lanús por violencia de género ante la Justicia. Pero según ella, al no obtener respuesta alguna decidió hacerlo público a través de sus redes sociales. Y lo acompañó con fotos y un largo comunicando en el que cuenta todo lo que padeció en los últimos años.

“Ya no sé qué más hacer, necesito ayuda y hacerlo público para que pague todo lo que me hizo y se deje de manejar con tanta impunidad”, escribió la madre del hijo de Acosta, y precisó que ya denunció al capitán de Lanús en 2019, y este 8 de junio pasad ante el juzgado número 10 de Loma de Zamora, que “todavía no ha sacado ninguna medida cautelar desde el 08 de junio que hice mi denuncia, y sigue amenazando”, aseguró.

“Siempre voy a recordar esas madrugadas que me golpeaba sin parar, me arrastraba por el piso y hasta llegó a darme una patada en la nuca ya tirada en el piso hecha bolita”, destacó. “Tengo miedo por mi vida y la vida de mi hijo. Nos ha dejado en la calle. Siempre creó en que iba a cambiar y me equivoqué y otra vez volví a vivir el infierno que no le deseo a ninguna mujer”, aseguró Ludmila.

En el posteo, la joven menciona a Lautaro Acosta así: “Solo puedo decir que es el padre de mi hijo Benicio y jugador de fútbol del Club Atlético Lanús”. Y agregó: “Él está impune, viaja, sigue jugando al fútbol y la gente lo sigue queriendo pese al monstruo de persona que es, es violento hasta en la cancha, lo demuestra en cada partido”.

Estas son las fotos que compartió. Tras ellas, remató: “Por favor, ayúdenme”.