Luego de ser beneficiado por la Justicia de Brasil, el actor Juan Darthés reapareció este domingo con un polémico video que se difundió en las redes sociales. Durante la grabación, aprovechó para celebrar el fallo de la Corte brasileña sobre la denuncia de Thelma Fardin.

Frente a su aparición pública, su colega y abogada, Andrea Campbell, recordó un repudiable episodio con él y cuestionó la divulgación de su mensaje.

"Me dio mucha bronca el video de Darthés. Se que las chicas que hacen las redes lo subió sin saber que yo ya lo había contado. Este tipo es un ridículo y me da vergüenza porque quiere volver a trabajar acá. Me dio asco", dijo este lunes la actriz en diálogo con Argenzuela.

Campbell aclaró que no se siente "involucrada en este grupo tan abusado", pero recordó: "Él me metió la mano en la cola de forma guaranga, y me pidió disculpas, con lo cual ocurrió. Era imposible que me confunda con su mujer, que es flaquita y yo venía de tener a mi hija".

"Muestra el modus operandi, de un tipo que se cree impune y que puede hacer lo que quiere", agregó.