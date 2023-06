Ricardo Daniel Carías, alias 'La Tota Santillán', fue condenado por el Tribunal 7 a 5 años y 6 meses de prisión, por ejercer violencia de género y amenazar a su ex pareja.

La justicia acreditó los hechos de violencia con la madre de sus hijos, aunque el exconductor lo niegue, y le dio una pena incluso mayor a la pedida por el fiscal de la causa.

Además de golpear a su ex mujer, La Tota fue acusado de amenazar de muerte a su ex suegro y a una antigua empleada doméstica. Como también, extorsionar a su ex contador tras robarle el celular.

En una nota con un programa televisivo, el exconductor negó todas las acusaciones, a pesar de que el fallo de la Justicia haya sido contundente.