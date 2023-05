En los últimos días, a contramano con el apoyo y el respeto que le tiene una gran parte de la sociedad, un pastor evangélico llamado Ezequiel convocó a destruir estatuas del Gauchito Gil.

En las imágenes que se viralizaron se lo ve justificar el destrozo de las imágenes del santo pagano mientras otro joven golpea con un matafuegos un altar.

“Estamos acá para la gloria de Dios, venimos a derribar un altar, mirá qué grandote que es”, comienza el pastor, mientras su compañero toma un matafuegos de los que se usan en los autos e intenta derribar la imagen.

"Tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen oídos pero no oyen, vamos a derribar en el nombre de Jesús”, continúa el religioso.

Luego se los ve arrancar una cruz y destruir las ofrendas que los devotos del santo le dejan al patrono para pedir o agradecer favores.

Según se pudo saber, todo ocurrió en un santuario popular ubicado a la vera de una ruta en la localidad bonaerense de Merlo.