27 de mayo del 2023, día histórico para River: queda emplazada para siempre la estatua de Marcelo Gallardo. Ante la plana dirigencial, jugadores que le ganaron la Copa Libertadores a Boca en Madrid en 2018, glorias del club y cientos de hinchas que colmaron la Avenida Figueroa Alcorta, fue descubierto el bronce de más de siete metros de altura.

Ahora sí, el entrenador más ganador de la historia millonaria será eterno. A las 16, Marcelo Gallardo subió al escenario y apretó el botón rojo que descubrió el imponente homenaje. "Este club es grande por su historia, pero también por sus glorias. Quiero agradecer a aquellos jugadores que nos acompañaron en este proceso. Hemos logrado algo muy importante, que es la exigencia. En la exigencia está la posibilidad de crecimiento”, dijo el Muñeco.

Y agregó: “Quiero agradecer a los directivos, que me han dado la posibilidad de trabajar con total naturalidad. Me han expresado su confianza y he tratado de no defraudarlos. Gracias a Rodolfo, a Enzo, que siempre ha estado caminando al lado mío”.

Más frases de Gallardo

“Es maravilloso como 80 mil almas vibran en este estadio. Soy un bendecido de poder ser parte de este club. No hay ninguna posibilidad de que uno se desprenda de este club”.

“Gracias a ustedes, los hinchas. Los voy a amar siempre. Crecí en este club y moriré en este club”, dijo el Muñeco; y cuando le preguntaron sobre su futuro, aclaró: "No estoy desesperado por dirigir".