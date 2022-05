El comentario homofóbico de Lucas Llach: las redes repudian al exfuncionario macrista

Lucas Llach, ex vicepresidente del Banco Central y del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos, publicó un homofóbico mensaje en su cuenta personal de Twitter.

Por este motivo, Llach fue cuestionado en las redes a partir de sus declaraciones sobre los contagios de la enfermedad conocida como "viruela del mono".

En su comentario afirmó que la incidencia de la viruela del mono "es muchísimo mayor entre hombres gay" pero que "la comunidad sanitaria no da recomendaciones para no estigmatizar prácticas" sexuales.

“¿Cuántas hipótesis hay de por qué la incidencia de la viruela del mono es muchííísimo mayor entre varones gay? A mí se me ocurre una sola (la misma que el HIV). La comunidad sanitaria no da recomendaciones para no estigmatizar prácticas. Eso sí, lavá la verdura con lysoform”, fue el repudiable mensaje de Llach en Twitter.

Al considerar sus dichos como discriminatorios, los usuarios de Twitter le contestaron: