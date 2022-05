Luis Juez, senador de Juntos por el Cambio por la provincia de Córdoba, Luis Juez, tuvo este viernes una violenta y repudiable expresión -de tono homofóbico- al tratar de "maricón" al presidente Alberto Fernández.

El ataque de Juez sucedió luego de que la Justicia aceptara la donación de 1,6 millones de pesos del mandatario para evitar el juicio por la fiesta en la Quinta de Olivos, que tuvo lugar en plena cuarentena

"El pueblo no se tiene que olvidar que mientras se nos morían nuestros amigos, este tipo estaba de joda y cuando lo descubrieron, le echó la culpa a la mujer. Cuando insistieron, dijo que no había sucedido y cuando volvieron a insistir. El maricón lo quiso arreglar con plata", resaltó Juez, al hacer referncia al cierre de la causa.

No es la primera vez que Luis Juez dice una barbaridad, vale recordar que en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, tuvo que ser desplazado de la Embajada de Argentina en Ecuador por tildar de sucios a los habitantes de ese país.

"Me fui a cambiar la camisa porque no quiero que me digan este mugriento agarró los hábitos ecuatorianos´", dijo en aquella oportunidad.