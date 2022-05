Facundo Arana va a la Justicia contra Romina Gaetani por acusarlo de maltratador

El actor Facundo Arana quiere llevar a la actriz Romina Gaetani ante la Justicia con el objetivo de que se retracte de sus dichos en su contra. Además, dio a conocer este martes que contrató al abogado Fernando Burlando.

"A partir de los hechos ocurridos en los últimos días, hemos tomado la decisión de pedir patrocinio del estudio del doctor Fernando Burlando. Gracias", se limitó a escribir Arana en una historia de su cuenta de la red social Instagram.

La pelea se inició cuando, en una visita a LAM, el programa que conduce Ángel De Brito en América TV, Gaetani dio detalles de los motivos que enfriaron su amistad con Arana, luego de protagonizar la telenovela Noche y día (2015).

"Tuve situaciones no gratas con Facundo porque me encontré con cierta violencia de su parte dentro de la novela que hacíamos. Creo que no está bueno entrar en detalles, pero él tuvo actitudes violentas conmigo", reveló.

"Hubo golpes en la mesa y momentos de griterío, situaciones que no están buenas", agregó. Y aseguró que en una ocasión, Arana le dijo: "Si fueras hombre, te cagaría a trompadas".