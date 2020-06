La Asociación de Abogadas Feministas de Argentina (ABOFEM) presentó una denuncia por violencia mediática y simbólica en la Defensoría del Público de la Nación contra Los Ángeles de la Mañana y El Trece a raíz de la entrevista a Fernando Burlando del pasado jueves en la que este, en diálogo con Ángel de Brito, habló de Juan Darthés y explicó los motivos porque lo defiende en la causa judicial por la denuncia de abuso sexual que hizo Thelma Fardin.

"Creo que uno elige lo que considera que es una justa causa, ¿no? Y la de Daniela (Cortés) es una justa causa, y toda las que se siguen y desarrollan en nuestras oficinas son justas causas", sostuvo el abogado en el ciclo de espectáculos, comparando el caso de Darthés con el de Sebastián Villa, asegurando además que el actor que se encuentra en Brasil y con pedido de captura de la Interpol es inocente, y afirmando también que está convencido de lo que “le informaron peritos, psicólogos y psiquiatras”.

En un comunicado, el colectivo de letradas indicó que las declaraciones del defensor legal del artista emitidas en LAM “perpetran y acentúan la violencia mediática y violan la ley 26.485”, es decir, la Ley de Protección Integral de las Mujeres.

“Repudiamos fervientemente estos dichos. Es preocupante que desde los medios de comunicación se apañe a personas que abusan sexualmente, prófugos de la justicia, dando una cobertura de los hechos sin perspectiva de género, una vez más victimizando al victimario, y juzgando a la victima”, apuntaron desde la asociación contra el programa de Ángel de Brito.

“A su vez no escapa que como abogadas, un colega de tanta trayectoria se arrogue el poder de determinar cual causa es justa y cual no. Si es su deseo, que hable de su defendido, pero no juzgue a quien lo denuncia. Al menos deje eso para los jueces”, continúa el escrito, en este caso, con críticas a Burlando.

ABOFEM repudió los comentarios del jurista, así como también el espacio mediático que le otorgó El Trece. “Sus dichos no son ciertos, ya que son de público conocimiento las pericias que le realizaron a Thelma Fardin. El conductor, lejos de repreguntar sobre eso o repudiar los dichos, hizo hincapié en que le preguntaba sobre la inocencia de Darthés 'porque te conozco, porque sé que sino no lo defenderías'. Brindar espacio al aire televisivo en programas de tanta audiencia a defender a una persona que tiene pedido de captura internacional por estar imputada en abuso sexual, no es más que otra forma de violentar a la víctima y a todas las mujeres”, se expresa en la denuncia.

El colectivo de Actrices Argentinas, que en su momento acompañó a Thelma en su acusación contra su excompañero de elenco de Patito Feo, apoyó lo denunciado por la asociación de juristas y difundió el comunicado con otro mensaje en disidencia de lo que pasó en LAM. “No está exiliado, está prófugo de la justicia. Violencia mediática es violencia de género”, indicaron desde la agrupación de artistas.

Exitoína dialogó con integrantes de la Asociación de Abogadas Feministas, que trabajan articuladamente con Actrices Argentinas y la Red de Psicólogxs Feministas, y confirmaron y remarcaron la importancia de que la denuncia presentada ante la Defensoría del Público es contra el medio de comunicación y no contra su colega. La acusación es por violencia simbólica y mediática, y la víctima, en este caso, es Fardin.

Si sufrís o conocés a alguien que es víctima de violencia de género, comunicate con el 144. Es una línea telefónica gratuita que funciona durante las 24 hs de los 365 días del año en la República Argentina.

