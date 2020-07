El accidente sucedió hace unos años, en 2014, pero es muy recordado. Un camionero brasileño que manejaba alcoholizado se cruzó a la contramano y embistió a un colectivo de pasajeros. 17 personas perdieron la vida.

En ese misma ruta, recientemente el camionero Sergio Gual tomó unas fotos que sorprenden y dan la vuelta al mundo. En las fotos se ven unas luces, de forma humanoide que parecieran salir desde el monte hacia la ruta.

"Saqué la primera foto y me salió borrosa, sacó 4 fotos más y las vi cuando llegué a Mendoza y estaba esperando a un cliente. Me encuentro con estas imágenes", explicó el conductor según textuales del diario Uno de Mendoza.

"Es la primera vez que me pasa algo así. Jamás creí cuando otros colegas me comentaban que veían cosas durante la noche. Esto me dejó anonadado porque por las formas son personas. Cuando le mandé las fotos a mi señora me dijo "eso es para que creas en algo"", agregó el profesional en diálogo con Te digo lo que pienso, por radio Nihuil.

"No sentí miedo, solamente me asombró ver las figuras. Para mí desde adentro del monte están saliendo gente. Hay unas 15 personas saliendo, aunque las más claras son las que están saliendo entre las luces", sostuvo el camionero aunque también podría tratarse de luces de autos, lo cierto es que generó un gran revuelo y la discusión de varias teorías paranormales.