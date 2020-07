La flexibilización de la cuarentena en la Ciudad de Buenos Aires, sumado al calorcito que se registró este domingo, dieron lugar a nuevas imágenes de parques, plazas y calles porteñas repletas de personas, a pesar de que los contagios de coronavirus continúan incrementándose.

El cronista de C5N estuvo en los Bosques de Palermo, en donde si bien se encontró con muchísimas personas, notó buen cumplimiento de los protocolos oficiales.

En este sentido, en las redes sociales el repudio no se hizo esperar, y muchos denunciaron que, en Plaza Irlanda o Parque Centenario (de los lugares más concurridos en la Ciudad), muchos no respetaron las normas de distanciamiento social o no llevaron puesto el tapaboca como establece el protocolo.

Las reacciones:

“De PARQUE CENTENARIO y PLAZA IRLANDA a los CEMENTERIOS de FLORES y CHACARITA: ¿Vas a confiar tu vida en estos IRRESPONSABLES SOCIALES que atestaron los parques y las plazas de la CABA EN ESTOS MOMENTOS DE AUMENTOS SIDERALES DE CONTAGIOS Y MUERTOS? #QuedateEnCasa”— Maru #Tod🌞s on Twitter Link Maru #Tod🌞s on Twitter

“Esta tranquila plaza Irlanda. Por suerte la mitad de la gente usa barbijo.”— Nico Milito²² on Twitter Link Nico Milito²² on Twitter

“Plaza Irlanda igual que un domingo normal (todos con barbijos, eso sí). Habrá que convivir con el virus, a esta gente no la haces volver a meterse adentro con nada”— Exa on Twitter Link Exa on Twitter

“Hoy, Plaza Irlanda y Parque Centenario. Así imposible. Insisto, no se puede apelar a la responsabilidad individual de personas mal informadas. Estar ahí con tanta gente es peligroso y te podés contagiar aún con barbijo.”— ari lijalad on Twitter Link ari lijalad on Twitter

“#ATMinforma | Con nuestras cámaras de monitoreo, se visualiza concentración de ciclistas en el Parque Centenario, calles 9 de Octubre y Lorenzo de Garaycoa.”— ATM TRÁNSITO on Twitter Link ATM TRÁNSITO on Twitter

“amo esse conceito de pagar pau pra argentina enquanto a quarentena lá é tão inexistente quanto no brasil. Vídeo de agr, meu pai em Buenos Aires no parque centenário (localizado em uma parte mt boa da cidade)”— nathalia on Twitter Link nathalia on Twitter