Graciana Peñafort opinó sobre la decisión que tomó la Corte Suprema que tendrá a Rosatti y Rosenkrantz, ambos nombrados por Macri, como máximos representantes de la Justicia argentina.

Este viernes el que habló sobre la designación de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fue Eugenio Raúl Zaffaroni, ex ministro máximo tribunal.

“Obviamente hay una tensión y una crisis en la Corte que se ve hacia afuera, no puede ser que tres personas decidan qué es inconstitucional o no", dijo en diálogo con El Destape. Y reclamó: "Hay que cambiar la Corte pero no por una cuestión político, sino de derecho".