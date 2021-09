Ricardo Kirschbaum, hombre fuerte de Clarín, publicó en un editorial que “la Corte anunciaría días después de las PASO que Horacio Rosatti será su presidente, y Carlos Rosenkrantz, su vice”. El editor general de Clarín fabuló que eso “no es una buena noticia para los planes judiciales de Cristina”. Lo que quedó claro es que esa "opinión" fue recibida casi como una orden por algunos de los miembros del Tribunal.

Y es que Ricardo Lorenzetti avisó que no podría estar en la reunión por Zoom donde se definiría el futuro de la Corte por tener un compromiso previo Highton de Nolasco pidió un aplazamiento que no fue concedido y tampoco participó. Así quedó explicitado: "Los Señores Ministros dejan constancia de que a las 10.34 horas del día de hoy el Sr. Ministro Ricardo Luis Lorenzetti comunicó que se encuentra imposibilitado de asistir al presente acuerdo extraordinario convocado para el día de la fecha en virtud de estar participando de las reuniones de UNIDROIT y en las cuales actúa en calidad de miembro del Governing Council. También dejan constancia de que a las 11.15 horas del día de hoy la Sra. Ministra Elena I. Highton de Nolasco solicitó la postergación del acuerdo extraordinario por no estar presente el Sr. Ministro Ricardo Luis Lorenzetti y de que a las 11.49 horas el presidente del Tribunal comunicó a todos los Ministros que `en virtud de que la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado, será celebrado en los términos de su convocatoria´. La Sra. Ministra Elena I. Highton de Nolasco no participó del acuerdo extraordinario celebrado por medio virtual", expresó la Corte en la acordada 18/2021.

Con sólo tres miembros presentes, el actual presidente de la Corte -su mandato vence el 30 de septiembre- y Maqueda votaron para que Rosatti sea el próximo presidente. El santafesino se votó a sí mismo para sumar 3 votos. Rosenkrantz quedó como vicepresidente. El mandato se extenderá desde el 1º de octubre próximo al 30 de septiembre de 2024.

De esta forma, se confirmó la fórmula cortesana que había anunciado -y operado- el diario Clarín desde una editorial de Ricardo Kirschbaum. Al mando del máximo tribunal quedaron dos supremos vinculados al medio de comunicación hegemónico.