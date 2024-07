En otra emisión con varias frases de alto impacto, Mirtha Legrand lanzó diferentes comentarios contra la administración del presidente Javier Milei, incluso cuando la exgobernadora María Eugenia Vidal intentó justicia el plan motosierra del libertario.

Vidal intentó echarle la culpa a la administración de Alberto Fernández por la actualidad económica pero la conductora televisiva le contestó con cuestionamientos a la gestión actual.

“Los cuatro años con Alberto Fernández no tenían sentido, era un dolor sin rumbo ni final. Creo que este dolor tiene que tener sentido”, justificó Vidal. "Un plan dónde a la gente no le alcanza para vivir no debe ser bueno, algo está fallando ahí", le respondió Legrand.

Y remató: “Hay desesperación, los despidos provocan mucha pobreza”.