Como es habitual, cada sábado por la noche, Mirtha Legrand realiza su programa con diferentes invitados pero los temas se repiten. Y también son reiteradas las críticas de la conductora contra el gobierno libertario.

En esta oportunidad, quienes estuvieron en la "Mesaza" fueron María Eugenia Vidal, Enrique Sacco, Julia Zenko y Luis Novaresio. Por este motivo, el tema político resulto inevitable en las charlas que se fueron sucediendo.

Ante una consulta del periodista Luis Novaresio, sobre el presidente Javier Milei, Legrand respondió: “A mí no me pongas en este compromiso”. Y luego, agregó: “Por momentos me gusta y por momentos no. No me gusta que diga tantas malas palabras. Me resulta muy desagradable un presidente que diga palabrotas y que se meta tanto con el periodismo. Que deje que actúe el periodismo tranquilo. Interviene demasiado”.

Al escuchar esos comentarios, Novaresio sumó unos aplausos en la mesa.