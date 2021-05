María Eugenial Vidal, exgobernadora de Buenos Aires, estuvo en el programa de Majul donde aseguró que "la gestión de Kicillof no empezó"; al tiempo que se contradijo porque recordó como si fuera algo negativo: "Se valló una villa, es inentendible, se cercó para que la gente no saliera y no contagiara".

El aislamiento del barrio quilmeño de Villa Azul por la presencia de Covid-19 sucedió hace casi un año.

Y permitió contener el primer brote del virus en el conurbano, pese a operaciones berretas de prensa como estas: TN adjudicó violentas imágenes de Chile a un barrio de Buenos Aires.