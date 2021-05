El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof visitó este domingo los estudios del canal, en donde habló claro, principalmente de las medidas impuestas por el Gobierno Nacional para mitigar la segunda ola de coronavirus. .

"Estoy conforme -dijo- los casos están bajando, se hizo un sacrificio muy grande y hay resultados". Y se lamentó: "Un sector de la oposición no quería restricciones y hubiera sido un desquicio. Si no las hubiéramos aplicado todo hubiera detonado".

"No voy a soportar los muertos por caprichos. Acá hay un presidente que tomó una resolución y hay que aceptarlo. El DNU es una ley y en la Provincia cumplimos la ley", remarcó el mandatario provincial.

"Es muy fácil criticar por Twitter", dijo el gobernador; y aseguró que "la única forma de bajar las muertes es bajar los contagios".

En cuanto a las clases, aseguró que en su administración no se ignora el costo. "Estamos ansiosos por volver a la presencialidad. Se interrumpió la presencialidad pero no las clases, hay un esfuerzo inmenso de los docentes, pero no ignoramos el costo", expresó.

La entrevista completa