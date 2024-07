“Un partido no se construye para ganar elección, se construye para defender ideas y proyectos. Me siento parte del PRO y no estoy de acuerdo en que tenemos que fusionarnos con La Libertad Avanza”, defendió María Eugenia Vidal.

La ex Gobernadora de la Provincia marcó de esta manera una fuerte diferencia con Patricia Bullrich. La ministra de Seguridad busca, justamente, aunarse con los libertarios.

Entrevistada por Tomás Rebord, la referente del PRO fue clara en su posición de no mezclar su espacio político con el del Gobierno, aunque no descartó una eventual alianza.

En el peor momento de la crisis desde que se tiene memoria, el gobierno libertario no para de crecer de la mano del PRO, el radicalismo y del peronismo cómplice. Por lo pronto, Vidal le pone un freno temporal a lo que parecería ser un rearmado de la derecha, ultra alineado con los sectores extremos que nos gobiernan.