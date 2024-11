La única manera de entender el discurso libertario de que la economía se está recuperando es darse cuenta que la desaparición de la clase media era justamente el plan del Gobierno.

Un informe del Centro de Estudios para la Recuperación Argentina de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA confirma que la Argentina liberal libertaria se encamina hacia un país tremendamente desigual con 80% de pobres y sin clase media.

En TN no tuvieron chance de ocultar los resultados de este informe y a pesar de que trataron de minimizarlo la situación de pobreza no sólo es estructural sino que hoy un trabajo en blanco no garantiza salir de la pobreza.