Tras el paro nacional de transporte de este miércoles, Omar Maturano, titular del sindicato de maquinistas de trenes La Fraternidad, defendió la medida de fuerza, criticó al gobierno de Javier Milei pero dejó una frase polémica sobre las privatizaciones.

"Este gobierno, como otros anteriores, no les gusta que estemos organizados, no les gustan las organizaciones sindicales. Es un Estado que no pretende hacer las cosas que debe hacer un Estado nacional, pero pretende ser un Estado recaudador", dijo Maturano.

Pero sorprendió incluso a los periodistas de TN cuando le preguntaron sobre una posible privatización de los servicios: "No tenemos ningún problema con el capital privado. Por mí que privaticen todo, siempre y cuando el capital privado sea humanizado y acepte las condiciones de las leyes laborales de la Argentina".

Maturano es titular de La Fraternidad desde 1994, fue menemista cuando la privatización del servicio, como después kirchnerista con la nacionalización de trenes.