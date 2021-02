Silvia Elías de Pérez on Twitter

Después de hacer una investigación sobre las declaraciones de la senadora Silvia Elías de Pérez, la ANSES aseguró en un comunicado que la legisladora "no cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y no existe nadie que lo haya cobrado en su nombre ni con sus datos".



Además la ANSES le pidió a la legisladora que "rectifique" lo que había denunciado en las horas previas, en relación a una presunto uso de sus datos personales para cobrar el IFE..



Elías de Pérez aseguró haberse enterado de la llegada "a la sucursal del Banco Macro de Juan Bautista Alberdi de una tarjeta para el cobro del IFE emitido a nombre de Silvia Beatriz Elías y con un número de documento que difiere en sólo un dígito del mío, y con una fecha de nacimiento similar, sólo modificando el año, pero registrando como domicilio legal mi casa de San Miguel de Tucumán".



Y también afirmó: "La titular del ANSES (por Fernanda Raverta) debe explicar cómo puede ser que en su dependencia se produzcan estas maniobras. ¿Cuántos IFE se están cobrando en la Argentina con datos truchos?"



En el último párrafo de la respuesta, la ANSES solicitó en particular a Elías de Pérez "que rectifique sus manifestaciones públicas en las que involucra a un organismo que se caracteriza por la eficiencia y la claridad en el manejo de la información y de su base de datos".