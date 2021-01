"Me puse a averiguar: NO EXISTE la Fundación Mauricio Macri. No está inscripta en la IGJ ni en ninguna de las direcciones de personas jurídicas de las provincias. Tampoco hay trámite de inscripción iniciado en ningún lado. Todo trucho, como toda la vida y obra de @mauriciomacri", publicó Rodolfo Taihlade.

Entrevistado por C5N, el diputado del Frente de Todos dijo que realmente "es todo una burla" que la fundación diga que va a perseguir mejorar los valores.

Si hoy te presentás para inscribir una fundación tenés que sortear un montón de obstáculos y nada de eso hay. Es toda una gran operación de marketing que no tiene ningún asidero en ninguno de los organismos públicos que regula esas actividades", resumió el legislador.