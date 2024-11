Jorge Macri presentó a las nuevas autoridades del Teatro Colón entre los que está el multipremiado bailarín como director del ballet. Gerardo Grieco estará a cargo de la conducción general.

“Haber recuperado a Julio Bocca para mí es un orgullo infinito. Que él tenga la chance de estar donde tiene que estar me llena de emoción, porque es cierto, su historia no terminó como debería haber terminado, y hoy demostramos que no terminó, que él tiene tanto para dar y este teatro tiene tanto para desafiarlo todavía”, expresó Macri visiblemnte emocionado en su discurso junto a la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

Por su parte Julio Bocca señaló que "para mí fue, es y va a ser un desafío, tengo mucho que devolverle al teatro, y el teatro tiene mucho que devolverme. Necesito a toda la gente que va a trabajar conmigo para que controlen mis sueños". Y agregó: “Mi idea es que el ballet viaje por el mundo, que sea una de las mejores compañías de las diez primeras”.