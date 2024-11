El primo de Mauricio Macri no puede ocultar su manera de pensar sobre los que menos tienen. Pero al parecer ya no le importa ni siquiera su manera de expresarse y a la hora de decir que quiere una ciudad más limpia se refirió a la “pandemia" que significa la gente en situación de calle.

El problema para él no es que gobierna una ciudad que a pesar de ser la más rica del país, una parte importante de su población no tiene un techo o necesita hurgar en la basura para poder comer algo, el problema para Jorge Macri es que esa gente afea la ciudad. Cabe recordar que la derecha gobierna la Buenos Aires desde el año 2007.

De hecho el Jefe de Gobierno porteño, que claramente no debe vivir en la Ciudad, aseguró que Buenos Aires está mucho mejor que hace seis meses aunque aún no brilla como a él le gustaría. Para eso debería sacar a los pobres de las calles, no importa adónde los lleven ni solucionarles sus problemas sino simplemente sacarlos para que la ciudad se vea mas “linda”.