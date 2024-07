“Cuando esto empieza nosotros íbamos a explicarle a Venezuela cómo hacer las cosas. Despúes se dieron vuelta las cosas, eso fue porque pasamos de un gobierno peronista a uno progresista”, dijo Guillermo Moreno.

A lo que Mariano Hamilton cruzó: “Las cosas no son blancas o negras, Guillermo. Está haciendo ahora lo que dice que no hay que hacer, que no hay que hablar de izquierda y derecha”.

“Yo no dije eso", se defendió Moreno y sentenció. "Soy doctrinario, lo que pasa que de la doctrina peronista. Dije que no hay que hablar de izquierda y derecha, hay que hablar de globalismo y nacionalismo”, dijo tras lo cual comenzaron los reclamos en voz más alta entre ambos.