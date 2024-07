“Desde el gobierno de Nicolás Maduro dice que hackearon el sistema y por eso no tienen las actas (de las elecciones). Eso no es muy creíble. La verdad es una pelea entre malos. Porque yo a Maduro no le creo demasiado”, dijo Mariano Hamilton.

El periodista de Duro de Domar por C5N se distanció de los sectores que apañan o descalifican el resultado electoral y piden datos para contrastar con los números que brindó el gobierno de Venezuela, donde aseguran que Maduro se hizo ganador.

En relación a su opinión dijo: “Tengo la misma posición que Brasil y otros países serios que piden que muestre las actas para reconocer que ganó”.

Maduro, peronista de la primera hora

El presidente electo habló de la Argentina y se mostró contrario a Javier Milei y seguidor de Evita y Juan Domingo Perón. Maduro se encuentra en una cruzada abierta contra el gobierno libertario, que acusa a Venezuela de ser una Dictadura al mismo tiempo que nuestra Vicepresidenta reivindica el genocidio. Las contradicciones son tantas que están para hacer dulce.