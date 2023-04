La inefable Viviana Canosa hizo una especie de editorial en su programa de LN+ donde, lejos de pedir disculpas, se hizo cargo aún más de sus nefastos dichos.

Canosa acusó a todos los que la criticaron de ser hipócritas y que son dueños, increíblemente, de un mensaje de odio hacia ella.

“Ya no me asustan más, tengo espalda para bancármela y no me van a callar. Porque ya se van”, expresó frente a la pantalla, demostrando que no se percató que el repudio vino de la sociedad y no de un sector de la política.